Главный бонус – возврат до 10% стоимости покупок: X5 запустила подписку Пакет для всех клиентов

X5 Group сегодня официально объявила о запуске подписки Пакет для клиентов во всех регионах присутствия. Проект уже тестировался летом, и теперь до конца года покупателям доступно три разных формата подписок.

Каждый из покупателей «Пятёрочки» или «Перекрёстка» может оформить Пакет на свой вкус. Это может быть «Пакет с Пятёрочкой» и кешбэком в 5% или «Пакет с Перекрёстоком» и кешбэком в 10%. К тому же есть опция сделать комбинированную подписку и оформить Полный Пакет с кешбэком за покупки для двух торговых сетей 5% и 7% соответственно. Ежемесячная стоимость при этом получится относительно небольшой - 199, 249 или 299 руб. в зависимости от набора услуг.

Пользоваться подпиской тоже достаточно просто. Для начала нужно зайти на сайт https://x5paket.ru/ и выбрать свой Пакет в зависимости от того, предложение какой из торговых сетей для вас сейчас приоритетнее. Но важно помнить, что по условиям ритейлера, оформить на одного человека можно только одну подписку.

Далее необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в системе с помощью Х5 ID и, после оплаты, пользоваться возможностями сервиса с помощью своей карты лояльности. Пакет автоматически привязывается к ней, и вам достаточно показать ее на кассе магазина.

«Х5 запускает пилотный продукт, который впервые объединяет все возможности и преимущества различных бизнесов группы – торговых сетей, онлайн-форматов, логистического сервиса, а также предложения наших партнёров. Подписка — это возможность улучшить качество жизни людей благодаря экономии времени и денежных средств, новый потребительский опыт и «путеводитель» покупателя на едином рынке еды, - отметил управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков. - В отличие от других подписок наше предложение направлено на закрытие первоочередных задач человека - еда, безопасность, комфорт, быт, ключевые покупки».

Для всех оформивших подписку помимо кешбэка от торговых сетей Х5 станут доступны и дополнительные опции от цифровых бизнесов ритейлера («Около», Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и др.), в том числе бесплатные доставки товаров. Дополнительно есть возможность получить бонусы и от партнеров, среди которых СберЗвук, AliExpress, Инвитро и другие. Узнать детальнее о предложениях можно будет вместе с выбором тарифного плана и основной торговой сети, предложением которой вы воспользуетесь.