Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID открылись на 5 станциях метро

Сегодня, 29 октября, в столице появились дополнительные пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Среди них - пять станций метро в центре Москвы (см. список ниже).

- Все станции, кроме Маяковской, пересадочные, через них строят свои маршруты тысячи пассажиров, здесь много бизнес-центров, поэтому точки экспресс-тестирования будут удобны для всех, - отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Услуга пользуется спросом у пассажиров. По поручению мэра Москвы мы совместно с Департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро.

Напомним, для теста взрослым нужен лишь паспорт и номер полиса ОМС (при наличии), а детям — присутствие родителей и свидетельство о рождении. Не забудьте про маску.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в специальных пунктах москвичи сделали уже более 80 тысяч тестов. Из них в среднем 5% - положительные. Таким пациентам сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. Окончательный диагноз - здоров или болен - им будет известен через сутки.

КОНКРЕТНО

Где проверить своё здоровье

Тверская/Пушкинская (выход 2-4) Маяковская (выход 1)

Тургеневская (выход 3-5)

Хорошевская (выход 1-4)

Третьяковская (выход 2)