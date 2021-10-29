По карте «Тройка» можно будет ездить в Новосибирске

В ближайшее время сибиряки начнут оплачивать проезд с помощью московской транспортной карты «Тройка». Как напомнили в Департаменте транспорта, столичный проездной «поехал» по России в 2020 году. Это совместный проект правительства Москвы и администраций заинтересованных регионов и городов. Например, сейчас по «Тройке» катаются в наземке жители Тульской области, Перми и Комсомольска-на-Амуре. Теперь к ним присоединятся и в Сибири.

- Это пилотный проект для региона, который запустим уже в ноябре, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В течение трех месяцев жители Новосибирска смогут оплачивать проезд в общественном транспорте нашей картой. Затем по итогам пилота будет принято решение о масштабировании проекта на весь регион.

По его словам, «Тройка» сделает поездки по городу удобнее и доступнее. Карта ускорит технологическое развитие транспорта в регионе, поможет интегрировать в билетную систему пригородные маршруты и повысит прозрачность оплаты проезда. Кроме того, станет драйвером роста туристического потока.

- Следуя опыту столицы, регионы приходят к существенному упрощению работы транспортной инфраструктуры, - отметил Ликсутов. - Проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь новая система на базе карты «Тройка» предоставит множество возможностей, которые уже используются в других городах, и жителям Новосибирской области.