Физкультурно-оздоровительный комплекс в Некрасовке готов почти наполовину

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На юго-востоке столицы рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Некрасовка» осенью 2022 года откроется физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Здесь не только смогут тренироваться любители и профессионалы, но и будут проводить соревнования минимум по десяти видам спорта - от хоккея и плавания до шахмат и мини-футбола. Строительство комплекса завершено на 45 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На сегодня в здании ФОКа завершены монолитные работы, - рассказал заммэра. - Кроме того, на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок».

По его словам, площадь спортивного комплекса составит более 21 тысячи квадратных метров. В нем разместится 12 функциональных зон.

«Это будет самое крупное спортивное сооружение в Некрасовке и настоящий центр притяжения для жителей района, - отметил Бочкарев. - Здесь расположится крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие места для занятий различными видами спорта».

Каждый новый проект ТПУ в столице развивает не только транспортную инфраструктуру, но и район в целом.

«Большое внимание в этом проекте уделено формированию качественной городской среды, - рассказал Альберт Суниев, исполнительный директор по девелопменту инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (один из операторов программы развития ТПУ в Москве. - Прим.). - «Некрасовка» объединит в себе функции транспортного хаба и новой точки притяжения для жителей. По проекту здесь также построим торгово-развлекательный центр с кинотеатром, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и благоустроенный парк».

Напомним, ТПУ «Некрасовка» объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток ТПУ ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.