Московских водителей предупредили о сильном тумане Фото: Евгения ОСТРАЯ

Московских водителей предупредили об опасности, которая поджидает их на дороге. В ночь с 1 на 2 ноября на регион опустится туман.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и осторожными на дорогах в связи со сложными погодными условиями.

В Минтрансе Московской области призвали водителей соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

В связи со снижением видимости, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Угроза сохранится с 21 часа 1 ноября до 9 часов 2 ноября 2021 года. .

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичная погода ожидается почти на всей территории Центрального федерального округа.

В ночь на 2 ноября в Москве и Московской области ожидаются легкие заморозки. В столице будет около ноля, а по области ожидается до – 5 градусов мороза.

Местами туман, ветер юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

2 ноября в течении дня сохранится небольшая облачность, днем будет плюсовая температура. Воздух прогреется до + 5…+7 градусов тепла, пишет РИАМО.

Ранее Владимир Семенов, заместитель директора Института физики и атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии спрогнозировал, как изменится температура в России через 50 лет.

В среднем за полвека температура воздуха в мире увеличивается на 3 градуса, в России показатель выше - прирост составил сразу 6 градусов.

Замедлить показатели поможет снижение выбросов парниковых газов. Если эта проблема не будет решена, то температура в Якутии в среднем изменится с - 46, до - 40 градусов в зимнее время.

А вот в Москве среднесуточная температура зимы может быть выше ноля, как, например, в Варшаве.

- Не исключено, что в Московском регионе с увеличением температуры станет больше ливней, как на юге России, прокомментировал эксперт "Москве 24".

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