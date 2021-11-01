Грузовик, оборвавший контактную сеть на Чертановской улице в Москве, объявлен в розыск. ФОто: скрин видео/Дептранс

В Москве возгорание трамвая на Чертановской улице произошло из-за обрыва контактной сети. Это произошло в результате движения грузовика с прицепом, который при пересечении трамвайных путей оборвал контактную сеть. Об этом kp.ru сообщили в Дептрансе.

В результате оборвавшийся провод упал на крышу вагона, после чего и произошло возгорание пластикового защитного кожуха на крыше, который защищает электрооборудование вагона от осадков. В результате случившегося никто не пострадал. водителю общественного транспорта удалось оперативно высадить граждан.

Что касается трамвая, то у него обгорел только пластиковый кожух, сам вагон не пострадал.

- Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Возгорание было оперативно ликвидировано. Аварийные службы приступили к восстановлению контактной сети трамвая. На Чертановской улице задерживаются трамваи № 1, 16. Сейчас по маршрутам трамваев работают автобусы, - уточнили в ведомстве.

Теперь грузовик, оборвавший контактную сеть, объявлен в розыск.