Ликсутов: В метро планируется расширение аудионавигации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2023 году аудионавигацию в метро подключат на более чем 70% станций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- Об этом нас попросила Московская городская организация Всероссийского общества слепых, - отметил заммэра. - Звуковые маячки станут дополнительным ориентиром и для пассажиров с плохим зрением на всех станциях БКЛ. Их установят над входом в вестибюли и подуличные переходы.

Все работает просто - маячок «сигналит» однотонным коротким периодичным звуком. Его громкость можно настроить вручную или поставить в автоматический режим. Такой ориентир поможет пожилым пассажирам и людям с нарушением зрения быстрее найти вход в метро.

- По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее для людей с ограниченными возможностями, - сказал Максим Ликсутов. - Например, внедряем систему аудионавигации. В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Кроме того, продолжает развиваться и сервис Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), созданный специально для помощи в передвижении жителей на городском транспорте. За 9 месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тысячи пассажиров.