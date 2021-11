В ЗАГСе Москвы перечислили самые популярные треки, которые просят включить молодожены Фото: Станислав ШАХОВ

Это раньше молодожены слушали в ЗАГСе исключительно Мендельсона и Вагнера. Сегодня сотрудники ведомства с радостью выполняют просьбы супругов и ставят их любимые композиции.

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы «Ридусу» рассказали о музыкальных предпочтениях жителей столицы во время свадебной церемонии.

Оказывается, звучат не только классические композиции. Спросом пользуются и современные новинки. Кто-то хочет услышать перед церемоний регистрации «Сектор Газа». А кто-то композицию из популярной компьютерной игры Super Mario.

- Основные мелодии, которые могут прозвучать для торжественного входа на церемонию бракосочетания помимо марша Мендельсона и Вагнера — это фрагмент из Концерта № 1 Чайковского, „Времена Года»“ Вивальди, менуэт Моцарта, „Имперский марш“ из кинофильма „Звездные войны“, главная тема из „Игры престолов“, „All You Need Is Love“ [группы] The Beatles, „Bitter Sweet Symphony“ [группы] The Verve», — сообщили «Ридусу» в ЗАГСе.

Какие композиции хотят слушать молодожены в ЗАГС:

Песни Beatles и АBBA,

Тема Леграна из кинофильма «Шербургские зонтики»,

Песня Шарля Азнавура и Жоржа Гарваренца «Вечная любовь», композиция из мелодрамы «История любви»,

«Вальс цветов» Чайковского,

«Венский вальс» Штрауса,

«Аве Мария» Шуберта,

Вальс Свиридова из сюиты «Метель»,

Главная композиция компьютерной игры Super Mario,

Песня „Лирика“ группы „Сектор Газа“.

На поздравление гостей молодожены чаще всего выбирают главную тему Уильямса из «Звездных войн». Не менее популярны композиции Манчини из комедийной драмы «Розовая пантера» и танго из кинофильма «Запах женщины».

Если церемония проходит в новогодние дни — песню группы ABBA «Happy New Year».