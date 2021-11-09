Через Яузу перекинули пролёты нового пешеходного моста

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В ближайшие два года в столице появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ)«Электрозаводская». В нем соединятся станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий, электрички Казанского направления железной дороги и в перспективе МЦД-3, маршруты городских автобусов и электробусов. Фишкой будущего ТПУ станет прозрачный мост через Яузу.

«Все три пролета пешеходного моста, который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные реки Яузы, уже смонтированы, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - Общая готовность моста составляет порядка 70%. К настоящему моменту завершаются монолитные работы и вынос инженерных сетей».

По его словам, при строительстве применяются легкие современные материалы. Фасад моста остеклят с добавлением алюминиевых ламелей.

«Мост соединит жилые кварталы по обе стороны Яузы на Семеновской и Рубцовской набережных и улучшит их транспортную доступность, - отметил Бочкарёв. - Для жителей и гостей района появится новый пешеходный маршрут к различным видам транспорта».

По проекту общая длина дугообразного сооружения - 111 метров, пролетного строения - 88 метров.

«Мост с обеих сторон будет оборудован лифтами для инвалидов», – уточнил Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (участвует в ключевых дорожных проектах столицы и в программе развития транспортно-пересадочных узлов Москвы. - Прим.).

Кроме моста, в районе ТПУ «Электрозаводская» откроют дополнительные парковки, реконструируют соседние улицы, в том числе проектируемый проезд № 789 и Гольяновский проезд, а также проведут комплексное благоустройство. Между двумя действующими станциями метро появится подземная пересадка.