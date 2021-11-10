В Москве экс-полицейский получил срок, за то, что проследил по камерам путь сбежавшей жены Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Москве на скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники ОМВД «Пресненский». Коллеги поплатились свободой за то, что незаконно проследили путь женщин по камерам городского видеонаблюдения.

На преступление стража порядка подтолкнуло желание помочь другу, от которого ушла жена, а тот, в свою очередь, никак не мог смириться с тем, что у него появился соперник.

Все случилось еще в марте 2021 года. В тот день в доме бывшего оперуполномоченного Андрея (все имена изменены) разыгралась настоящая трагедия.

Жена сообщила ему, что уходит к другому. Неверная супруга собрала вещи и уехала с новым мужчиной.

Вне себя от ревности Андрей поспешил к бывшим коллегам в отдел полиции. Когда-то он сам служил в полиции, пока не получил срок за мошенничество. После освобождения из колонии оказалось, что у него нет не только работы, но и семьи.

Андрей рассказал бывшему коллеге о своей беде и уговорил отследить путь беглянки по камерам видеонаблюдения.

Отыскать информацию оказалось несложно. Вскоре «Митсубиси Аутлендер» соперника был зафиксирован, как и адрес дома, где припаркована машина.

Андрей отправился к противнику. Каким-то образом ему удалось вернуть жену домой, но спокойная жизнь продлилась недолго.

Через некоторое время сотрудники службы безопасности зафиксировали несанкционированное пользование базами. И по логину и паролю установили, что в систему заходил действующий сотрудник.

Как стало известно сайту mk.ru, майору, отслужившему в полиции 25 лет, пришлось ответить перед законом по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Пресненский суд приговорил майора к двум годам лишения свободы, а Андрей получил один год лишения свободы. Наказание для приятелей стало условным.

Примечательно, супруга Андрея была в суде и просила не наказывать строго ее мужа.