Бочкарев: Начался основной этап строительства депо «Аминьевское» для обслуживания поездов БКЛ метро

Строительство электродепо «Аминьевское» началось на западе Москвы. Депо будет обслуживать Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метрополитена. По словам вице-мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, оно расположится на месте бывшей промзоны на участке площадью 15,7 га с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей.

- На стройплощадке будущего депо «Аминьевское», которое будет обслуживать поезда БКЛ, завершены работы подготовительного периода – строители закончили демонтаж существующих сооружений, ведут активные земляные работы и приступили к основному этапу работ, - сообщил Андрей Бочкарёв.

Сейчас строители прокладывают тоннель соединительной ветки от Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена к строящемуся депо.

- Строительство нового депо позволит обеспечить необходимый график движения поездов и создаст дополнительные мощности для ночного отстоя и ремонта подвижного состава БКЛ. Всего здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания поездов, - рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Большая кольцевая линия - самый масштабный проект столичного метростроения. Ее протяженность составит 70 километров. На кольцевой линии разместятся 31 станция. Из них 12 станций уже открыты для пассажиров. Еще 9 станций и одна реконструированная заработают до конца 2021 года.