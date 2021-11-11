В Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» для подростков

Третья фаза исследования вакцины от COVID-19 для подростков пройдет на базе 12 медучреждений столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» от COVID-19 для подростков. Испытания проводятся на базе 12 медучреждений столицы. В исследованиях примут участие 3 тысячи подростков в возрасте 12-17 лет. По словам вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, предварительные результаты уже доказали надежность и безопасность вакцины для детей подросткового возраста.

- В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут 3 тысячи детей в возрасте 12-17 лет. Летом этого года на базе двух детских столичных больниц мы начали первую и вторую фазы клинического исследования, которые продлятся год, - рассказала Анастасия Ракова. - Предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.

Организатором исследования является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Оно абсолютно добровольное и проводится в соответствии со всеми международными стандартами и регламентами. Принять участие в эксперименте готовы многие: около двух тысяч подростков в возрасте 12-17 лет выразили желание присоединиться к проекту и подали заявки в качестве добровольцев.

- По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз НИЦЭМ имени Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М» - это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой, - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. - Уже около 2 тысяч человек в возрасте 12-17 лет подали заявки на соискатели в добровольцы. 8 ноября начался медицинский осмотр первых участников, его прошли уже 208 человек. А вчера первым 18 ребятам, прошедшим скрининги и сдавшим анализы, уже сделали прививки.

Вакцинацию пройдут все три тысячи участников эксперимента, однако только 2400 человек получат укол настоящей вакциной, остальные 600 человек получат плацебо. Распределение по группам будет происходить рандомно. Ни подростки, ни родители, ни врач не будут знать, в какую именно группу попадет участник. В ходе эксперимента вакцинировавшиеся подростки будут вести дневник самочувствия, заполняя его в мобильном приложении. Юные участники исследования находятся под постоянным контролем врачей.

На всем протяжении эксперимента подростки побывают в исследовательском центре семь раз: они пройдут предварительный осмотр (скрининг), вакцинируются первым и вторым компонентом, а затем, на 28, 42, 90 и 180-й день пройдут медицинское обследование. К участию в эксперименте допускаются дети, не болевшие COVID-19. На скрининге доброволец проходит полный осмотр врача, ему делают ЭКГ, ПЦР-тест, берутся анализы крови и мочи. Если все показатели в норме, то через несколько дней добровольцу сделают прививку первым компонентом вакцины. Второй укол делается через 21 день.