«Зелёные» облигации Москвы отмечены премией «Управление изменениями. Визионеры»

Выпуск семилетних субфедеральных «зелёных» бондов Москвы состоялся на Московской бирже. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва в мае этого года стала первым субъектом Российской Федерации, разместившим «зелёные» облигации. Эту инициативу высоко оценило жюри ежегодной российской премии «Управление изменениями. Визионеры» по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе. Награда учреждена коммуникационным проектом «+1» (Плюс Один) в 2018 году. Ее цель – выявление лучших стратегий управления изменениями в лице лидеров бизнеса и третьего сектора.

Выпуск семилетних субфедеральных «зелёных» бондов Москвы состоялся на Московской бирже. Город разместил их весной в объеме 70 миллиардов рублей. Причем объем заявок в 1,2 раза превысил предложение. Более того, сразу же стал очевиден высокий интерес к этому продукту со стороны физических лиц.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решение выйти на рынок «зелёных» облигаций направлено на реализацию принципов устойчивого развития и необходимых для мегаполиса экологических инициатив. Средства, полученные от размещения «зелёных» ценных бумаг Москвы, направляются только на те проекты, которые помогут снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа (СО2). Город закупит 400 электробусов, 200 из которых уже приобретены, построит 18 новых станций и 43,8 километра Большой кольцевой линии метро. Кроме того, реконструирует 3 станции и 4 километра линий Московского метрополитена.

«Москва последовательно реализует экологические инициативы, в том числе в сфере транспорта, которые позволяют формировать более здоровую и комфортную окружающую среду в мегаполисе, - подчеркнул Владимир Ефимов. - Сейчас мы ставим перед собой две основные цели - вовлечение жителей Москвы в финансирование «зеленых» проектов города и повышение финансовой грамотности населения. В настоящее время готовятся первые народные «зелёные» облигации - для населения. Благодаря им у жителей столицы появляется возможность не только сохранить свой капитал, но и принимать наглядное, осязаемое участие в формировании экологии города».