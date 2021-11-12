На станции метро «Деловой центр» открылась эко-инсталляция, посвящённая «зелёным» облигациям Москвы

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

В пятницу, 12 ноября, на станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии Московского метрополитена состоялось открытие эко-инсталляции, посвященной «зелёным» облигациям Москвы. Пассажиров встречает инсталляция с живыми деревьями и растениями.

Напомним, следуя международным трендам в области ответственного инвестирования, Москва в мае 2021 года стала первым субъектом Российской Федерации, разместившим «зелёные» облигации в объеме 70 миллиардов рублей. Объем заявок в итоге в 1,2 раза превысил предложение.

Место для создания инсталляции около метро было выбрано не случайно. «Вырученные от размещения «зелёных» ценных бумаг суммы направляются на строительство Большой кольцевой линии метро и закупку электробусов», - сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

С привлечением средств облигационного займа город закупит 400 электробусов, 200 из которых уже приобретены, построит 18 новых станций и 43,8 км Большой кольцевой линии метро, а также реконструирует 3 станции и 4 км линий Московского метрополитена. В планах у города – выпуск народных «зелёных» облигаций.

Сейчас вдоль станции «Деловой центр» по всей пешеходной зоне высажены живые деревья. Интерактивная зона переносит проходящих мимо пассажиров «внутрь» проекции. На арт-объектах напечатаны QR-коды с интегрированной AR-реальностью. На информационных стендах содержится вся доступная сегодня информация о «зелёных» облигациях.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Эко-инсталляция на «Деловом центре» - уже второй проект, посвящённый «зелёным» облигациям. Он реализован Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Помимо эстетической, у инсталляции есть ещё одна важная миссия - напомнить жителям города о важности заботы об экологии и познакомить с тем, что в этом направлении делает Москва.