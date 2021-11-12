Собянин: Около 2 тысяч инновационных компаний работает в технопарках Москвы

В Москве сейчас создано 45 технопарков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В технопарках Москвы работают около 2 тысяч инновационных компаний. Во время пандемии многие из них, особенно работающие в сфере медицины, нарастили объемы производства в 1,5-2 раза. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 12 ноября во время посещения медицинского технопарка «Мосмедпарк» в Курьяново.

- Сегодня здесь, на этой площадке, создан уникальный в стране технопарк, в котором есть все для различного рода испытаний: начиная от изобретений и заканчивая выдачей уже регистрационных удостоверений, включая клинические испытания и технические испытания, - отметил мэр столицы. - В целом технопарки Москвы сегодня насчитают около 2 тысяч инновационных предприятий, десятки тысяч рабочих мест, инновационных, и, конечно, важное направление московских технопарков, особенно сегодня, в условиях пандемии - это развитие медицинского направления.

По словам Сергея Собянина, с начала пандемии инновационные компании внесли большой вклад в обеспечение столичного здравоохранения необходимыми медицинскими средствами и препаратами.

- Во время пандемии необходимо было нарастить объемы, мощности наших фармацевтических московских промышленности, медицинских изделий. И я благодарен производителям, которые нарастили в 1,5-2 раза объемы. Но помимо известных лекарственных препаратов потребовались новые инновационные решения, новые препараты, и, конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу, - рассказал глава города.

Сергей Собянин отметил, что «Мосмедпарк» стал ярким примером новой индустриализации Москвы. Технопарк был создан в 2017 году на месте бывшей инфекционной клинической больницы №3. За четыре года старые корпуса клиники полностью преобразились: большинство из них капитально отремонтировали. Ремонт оставшихся корпусов по плану закончится до конца 2022 года.

Технопарк специализируется на предоставлении инновационной инфраструктуры для фармацевтических компаний и предприятий, выпускающих медицинскую продукцию. Его оснащение позволяет провести полный цикл создания новой продукции от прототипирования до клинических исследований, регистрации и производства. Под единым брендом «Мосмедлаб» в технопарке работают центр 3D-прототипирования, центр генетических исследований и разработки диагностических систем, испытательные лаборатории для медицинских изделий и лекарственных препаратов, центр регистрации и сертификации, а также центр коммерциализации и развития продаж.

Всего в технопарке разместилось около 30 компаний – арендаторов, в которых трудятся более 450 человек. Инвестиции в развитие технопарка составили 1,2 миллиарда рублей. Из этой суммы более 900 миллионов рублей приходится на средства компаний-резидентов. Субсидия Правительства Москвы на развитие инженерной инфраструктуры составила 180 миллионов рублей. По итогам 2020 года общая выручка резидентов «Мосмедпарка» превысила 4,2 миллиарда рублей.

В Москве сейчас создано 45 технопарков, шесть из них – инвестиционные приоритетные проекты по созданию технопарков. Они обеспечивают рабочими местами более 68 тысяч человек.