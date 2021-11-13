Вильфанд предупредил москвичей о резком скачке атмосферного давления на выходных Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления в выходные, с 13 по 14 ноября.

Давление начало «ползти» вверх в пятницу вечером. Если в последний рабочий день оно было в диапазоне 740 мм, то в субботу повысится сразу на 10-12 мм.

-Дальше рост продолжится. В понедельник, 15 ноября, будет повышение еще на 3–4 миллиметра ртутного столба. Но рекорды эти скачки не побьют, - комментирует Роман Вильфанд «Москва 24».

Что касается перемены погода и устойчивого снежного покрова, то, по мнению метеоролога, пока ждать его не стоит. Традиционно в Москве снег ложится не раньше 28–30 ноября.

На предстоящих выходных Роман Вильфанд пообещал температуру выше климатической нормы.

В субботу, 13 ноября, ожидаются небольшие осадки, столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов.

В воскресенье, 14 ноября, будет еще прохладнее – до +2 тепла, а ночью ноль или небольшой мороз до -1…-3 градусов.

- В дневные часы ожидается сильный ветер и осадки в виде мокрого снега могут превращаться в гололед, - предупреждает синоптик.

А вот после 15 ноября начнется заметное понижение температуры.

Ночью легкие морозы – до -7, в дневные часы температура тоже будет отрицательная.

Во вторник, 16 ноября, ожидается мороз до -9 градусов.

Первые снегопады уже проверили, как готовы к зиме коммунальные службы. 12 ноября на Москву и Подмосковье обрушилась настоящая метель. Из-за этого коммунальщики были переведены в усиленный режим работы, сообщает Подмосковье сегодня.

Врачи призывают пешеходов быть осторожнее на скользких дорожках, чтобы избежать травм. А еще дают советы, как пережить смену погоды метеозависимым людям.

Самый радикальный метод - это перебраться на зимовку в страну с более благоприятным климатом, но он по карману далеко не каждому. А вот тем, кто остается в России, стоит применять другие доступные способы борьбы с метеозависимостью, сообщает РИАМО.