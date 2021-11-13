Для оплаты товаров и услуг москвичи чаще выбирают банковские карты

Число выданных в Москве банковских карт сегодня составляет 59,7 миллиона штук. Фото: REUTERS

С января по июнь 2021 года траты москвичей за товары и услуги с помощью платежных карт достигли 4,1 триллиона рублей. По сравнению с теми же месяцами прошлого года цифра выросла на 39,5 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году во время первой волны пандемии москвичи стали чаще использовать безналичные способы оплаты, - отметил заммэра. - Во многом этому способствовали переход предприятий сферы торговли и услуг в онлайн, а также исключение использования наличных средств из соображений санитарной безопасности. После снятия ограничений безналичные платежи не утратили свою актуальность, поскольку большинство москвичей убедились в удобстве такого способа расчета. В первом полугодии 2021 года в Москве, по данным ЦБ РФ, граждане совершили 3,2 миллиарда покупок с помощью платежных карт, что на 31,7 процента больше, чем годом ранее».

Как отмечает Аналитический центр Москвы, число выданных в Москве банковских карт сегодня составляет 59,7 миллиона штук. За год их число выросло на 10,2 процента.

Бизнес также активно поощряет использование жителями безналичных платежей в расчетах. Предприниматели запускают новые способы оплаты, активно развивают применение современных финансовых технологий. На 1 июля 2021 года в Москве зарегистрировано 642,2 тысячи электронных терминалов для безналичной оплаты. Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 13,4 процента.

«Одновременно с этим сокращается использование наличных денег в экономике города, - добавил министр. - В первом полугодии 2021 года москвичи совершили 124 тысячи операций по снятию наличных в банкоматах. За пять лет, с 2016 года, число операций сократилось более чем на 40 процентов».