За пять лет в Москве стало больше летних кафе

В Москве в городской схеме размещения насчитывается более 3,3 тысячи летних кафе. Фото: Ю. Иванко / mos.ru

Любителей перекусить летом на уличной веранде в столице с каждым годом все больше. Сегодня в Москве в городской схеме размещения насчитывается более 3,3 тысячи летних кафе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество летних веранд в столице увеличилось за пять лет на 72 процента, - отметил заммэра. - Если в 2015 году в Москве в схему размещения, легализующую такую деятельность, было включено 1926 площадок, то в летнем сезоне 2021 года возможность законно функционировать получило уже 3321. Такому росту способствует простота и удобство их оформления и открытия. Город бесплатно предоставляет предпринимателям земельные участки для установки веранд, а подать документы для включения в схему нужно всего один раз».

Кроме того, столичные власти постоянно разъясняют правила законной организации такого бизнеса.

«На специально созданной площадке – в Информационно-консультационном центре при Госинспекции по недвижимости – регулярно проходят бесплатные вебинары для предпринимателей, в том числе по вопросам эксплуатации летних кафе, - пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - В 2021 году в них приняли участие тысячи бизнесменов. Отмечу, что такие онлайн-встречи дают свои плоды. Количество нарушений при размещении сезонных веранд в этом году сократилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и почти в два раза – по сравнению с 2019-м».

Все онлайн-мероприятия бесплатные. Анонсы публикуются в новостной ленте ведомства на портале mos.ru. Зарегистрироваться и принять участие в них может любой желающий.