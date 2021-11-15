Большинство имущественных и жилищных госуслуг доступны москвичам онлайн

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В столице постоянно расширяются электронные госуслуги в сфере имущественно-земельных отношений. Более 70% из них в Департаменте городского имущества переведены в цифровой формат и доступны на портале mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город реализует масштабный проект по цифровизации всех государственных услуг, - отметил заммэра. - Сейчас из 34 имущественных и жилищных госуслуг, которые мы предоставляем, 25 можно получить в электронном виде. Цифровая экосистема Москвы позволяет жителям, представителям бизнеса и индивидуальным предпринимателям разрешать практически любые вопросы онлайн, не выходя из дома или офиса. А это особенно актуально в период пандемии коронавируса».

Цифровизация городских услуг значительно сокращает время на их предоставление. Например, присвоить или аннулировать адрес земельного участка или объекта недвижимости теперь можно за восемь рабочих дней вместо десяти, внести изменения в договор аренды - за 31 день вместо 56, согласие Департамента городского имущества на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35. При этом фактические сроки оказания услуг часто короче регламентных.

«Сегодня исключительно в онлайн-формате предоставляются все госуслуги, связанные с землей и коммерческой недвижимостью, а также две услуги в жилищной сфере - получение информации о правах на жилье и перевод помещений из жилого в нежилое и наоборот, - рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Еще за двумя услугами можно обратиться как онлайн, так и лично, посетив МФЦ. Это приватизация жилья, а также постановка на жилищный учет и внесение изменений в учетное дело».

Самой популярной госуслугой в имущественно-земельной сфере у горожан стало получение информации о правах на жилье, которое было зарегистрировано до 31 января 1998 года.

Департамент городского имущества предоставляет также целый ряд онлайн-сервисов, с помощью которых, например, можно сверить финансово-лицевые счета и другое. Полный список и условия предоставления услуг - на странице ведомства на mos.ru.

ЦИФРА

С начала этого года было обработано свыше 147 тысяч электронных заявок на оказание госуслуг в сфере имущества, земли и жилья.