Синоптик Московского метеобюро: 16 ноября 2021 года станет самым холодным днем недели в столице

Столбики термометров могут опуститься до -8 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой день недели станет самым холодным. Максимальные отрицательные температуры, которые фиксируют синоптики, ожидаются во вторник, 16 ноября.

Ночью с 15 на 16-е столбики термометров в Москве опустятся до -4…-5 градусов мороза. Это будет самая холодная ночь с начала осени.

- Днем во вторник тоже будет холодно, температура будет отрицательной, хотя и не сильно большой. Всего -1, но это самый холодный день с начала осени, - говорит «Москве 24» Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

В Московской области, по прогнозам Гидрометцентра, ночью будет еще холоднее.В некоторых местах возможны морозы до минус 8-3 градусов, пишет РИАМО.

В первую половину недели будет переменная облачность и без осадков. А вот со среды атмосферное давление начнет понижаться, небо станет проясняться.

- В столицу придет небольшое потепление. В дневные часы будет до +2, но возможны осадки в виде мокрого снега. В районе 27-го числа, то есть в последней пятидневке ноября, температура воздуха будет ниже того, что мы наблюдаем сейчас, - заключила синоптик.

Для конца месяца 10-градусные морозы – это нормальное значение. А вот снегопадов пока не ожидается.

А вот ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы настоящие январские морозы в конце ноября. По его прогнозу, столбики термометров могут опуститься до -19 градусов, сообщает Подмосковье сегодня.