Продавец магазина в Москве назвал причину расстрела покупателей Фото: Артем КИЛЬКИН

Продавец магазина автозапчастей на Волоколамском шоссе рассказал о конфликте с покупателями, который привел к перестрелке.

Все произошло 15 ноября днем. 53-летний мужчина и его 23-летний сын пришли в торговую точку, чтобы забрать фары и вентилятор для «Сузуки».

Получив свои запчасти, они решили обменять одну запчасть на другую, но когда услышали цены, остались очень недовольны.

- Они стали ругаться, оскорблять меня нецензурно. Словесная перепалка перешла в драку. Молодой парень ударил меня, я ответил. В итоге пришлось применить оружие, -рассказал продавец торговой точки сайту mk.ru.

Сотрудник магазина признается, что раньше видел отца и сына. Они периодически делали заказы в магазине и приходили за товаром.

- На этот раз им не понравилось 6500 рублей. Они заказали ту деталь, которая им не нужна, им нужен был диффузор, Я посмотрел, сколько он стоит, назвал цену, -рассказывает мужчина.

Начался конфликт. Продавец достал травматический пистолет. Он приобрел оружие четыре года назад. На всякий случай и вот случай подвернулся.

- Вы же сами понимаете, какая жизнь в Москве. Я москвич, в магазине работаю с августа - и продавцом, и грузчиком, это мой магазин, - рассказал он.

Что касается цивилизованного пути решения конфликта, то, по мнению стрелка, это было невозможно.

- Если вас бьют, вы можете подставить вторую щеку, но я не Иисус, -отметил он.