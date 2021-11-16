Ликсутов: На 10 городских маршрутах старые трамваи заменили на 60 низкопольных вагонов

На северо-западе и севере Москвы горожане скоро смогут прокатиться по своим привычным маршрутам на современных трамваях. Ещё 8 новых трехсекционных машин готовятся сейчас к запуску. В них вместо ступеней, по которым непросто подниматься пожилым людям, теперь сделан низкий пол. В такие вагоны без труда заходят и пожилые, и инвалиды. В салоне - система климат-контроля, которая всегда поддерживает комфортную температуру. На накопительных площадках - крепления для велосипедов, инвалидных колясок. Здесь также удобно разместиться с детскими колясками. Чтобы пассажиры всегда оставались на связи, в вагонах есть USB и Type-C слоты для зарядки гаджетов.

«Мы работаем над тем, чтобы московский транспорт становился ещё удобнее для всех пассажиров, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В этом году около 60 новых полностью низкопольных вагонов вышли на маршруты Краснопресненского депо, которое обсуживает север и северо-запад города. Это позволило заменить вагоны прошлого поколения на новые современные трамваи. В соответствии с планами, утверждёнными мэром Москвы, до конца 2023 года полностью низкопольные трамваи выйдут на все столичные маршруты».