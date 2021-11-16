В Москве 34-летняя балерина Большого театра грозилась покончить с собой Фото: СОЦСЕТИ

В Москве балерина Большого театра попыталась покончить с собой. По предварительной версии, причиной могла стать новость о беременности. 34-летняя бразильская танцовщица Марианна Гомес, решилась на отчаянный шаг после ссоры с молодым человеком.

Предположительно, девушка узнала, что беременна и это стало отправной точкой конфликта.

Она написала своему парню СМС- сообщение, что сведет счеты с жизнью. Так как парня не было рядом, он решил поскорее сообщить о случившемся в полицию.

Вскоре в квартире в Леонтьевском переулке были стражи порядка и врачи. Балерину застали в одурманенном состоянии.

Сейчас жизнь Марианна Гомес ничего не угрожает Фото: СОЦСЕТИ

Врач вызвал токсикологов. По одной из версий, балерина перебрала алкоголя. А с ее весом в 45 килограммов спиртное подействовало почти мгновенно.

Не исключается также и другие версии произошедшего. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются полицейские, сообщает Пятый канал.

9 октября 2021 года во время оперы «Садко» в Большом театре погиб артист Евгений Кулеш Он не заметил, как одна из сценических декораций весом две тонны начала быстро опускаться, и оказался прямо под ней.

Зрители кричали Кулешу, чтобы тот отбежал, но он не услышал из-за шума. В результате удара он получил перелом черепа. Его жизнь не успели спасти врачи.

Мать артиста пытается добиться справедливости и наказать виновных, сообщает телеканал "360".