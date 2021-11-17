Дружба народов: какую продукцию из Москвы ждут в Африке

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С января по август 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Африки увеличился на 51,7% в сравнении с теми же месяцами прошлого года. Континент стал одним из перспективных для экспортного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня Москва занимает первое место среди регионов России по объёму поставок несырьевой неэнергетической продукции на африканский континент и интерес к столичным товарам постоянно растет, - отметил заммэра. - За восемь месяцев этого года экспорт в страны Африки вырос более чем в половину по сравнению с прошлым годом и достиг 1,34 миллиарда долларов. В основном наши предприятия экспортировали промышленную продукцию - радионавигационную аппаратуру, неоптические измерительные контрольные приборы, а также фильтровальное оборудование. Для столицы африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом и по перспективам сопоставим с Азией».

В первую пятёрку главных стран-импортеров продукции столичных компаний в Африке входят Алжир, Египет, Уганда, Нигерия и Тунис. В Центре поддержки экспорта «Моспром» отметили, что по всем категориям товаров, которые закупаются у Москвы, наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым годом.

«Если говорить о продукции агропромышленного комплекса, на которую приходится около 10% экспорта, то здесь перспективными товарами для роста московского экспорта в Африку являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и корма для животных, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Например, в 2021 году Москва возобновила поставки мяса и субпродуктов птицы в Бенин и начала экспортировать мороженое в Нигерию».

В выходе на африканский рынок столичным компаниям помогают специалисты «Моспрома». Сейчас в южноафриканском Дурбане проходит международная многоотраслевая выставка INTRA AFRICAN TRADE FAIR-2021. Центр организует на ней коллективный стенд семи московских компаний. Среди них как промышленные экспортёры, так и производители пищевой продукции.