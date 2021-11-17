С начала года в Москве построили около 73 километров дорог

Строительство развязки на Волоколамском шоссе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на пандемию, планы по строительству дорог и транспортных сооружений в столице не отменяются. До конца года планируют доделать сразу несколько крупных проектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Развитие транспортной инфраструктуры остается важнейшим направлением нашей работы, - отметил заммэра. - С начала года в Москве построено 72,9 километра дорог. Кроме того, возвели 31 дорожное сооружение и 17 пешеходных переходов».

По его словам, в этом году завершат также и другие крупные дорожные стройки. Среди них, в том числе, мост через реку Сходня на Волоколамском шоссе, участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе и Юго-Восточная хорда от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Глава столичного Стройкомплекса напомнил об основных уже готовых сооружениях. Это участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе и транспортная развязка на пересечении с проспектом Мира, а также развязка между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. «Кроме того, построена улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в поселке Коммунарка и в Мнёвниковской пойме и путепровод около платформы «Жаворонки», - добавил Андрей Бочкарёв.

Заммэра уточнил, что за предыдущие 11 лет в городе построили и реконструировали более тысячи километров дорог. «Это фактически составило порядка 16-18% от всей сети, существовавшей в столице к 2010 году», - сказал Бочкарёв.

ЦИФРА

В 2022 - 2024 годах за счет городского бюджета в Москве планируется построить более 285 километров дорог.