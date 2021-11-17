Балерина Большого театра опровергла, что пыталась покончить с собой Фото: СОЦСЕТИ

Балерина Большого театра Мариана Гомес, которая 16 ноября дала повод для новостей, заверила что с ней все в порядке. Накануне появились сообщения, что девушка пыталась покончить с собой.

Балерине действительно потребовалась помощь врачей, но вовсе не из-за попытки суицида.

Как стало известно сайту mk.ru ухудшение самочувствия дивы связано с жесткой диетой, интересным положением, а также ссорой с бойфрендом, на фоне которой она выпила вина.

Прибывшие врачи не стали госпитализировать девушку. Но в тоже время с ней побеседовал психиатр и убедившись, что она стабильна, ее оставили дома.

Сама балерина говорит, что сейчас поддерживает специальную «балетную» диету и весит около 45 килограмм. К тому же, к состоянию добавилась тошнота. Вскоре выяснилось, что она беременна.

В личной жизни тоже не все гладко. Из-за раздоров со своим мужчиной она вынуждена принимать успокоительные таблетки. Очередная ссора закончилась тем, что она выпила вина, после чего ей стало плохо.

Накануне Пятый канал со ссылкой на свои источники сообщил, что в полицию обратился возлюбленный балерины. Мужчина сказал, что девушка прислала ему странное сообщение и угрожает свести счеты с жизнью.

В свою очередь Марианна спустя сутки опровергла этот факт и пригрозила всем судом.