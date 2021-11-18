Москва поставила рекорд по приросту самозанятых

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В октябре этого года количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице увеличилось на 40,1 тысячи человек. Ранее максимальный прирост самозанятых в Москве зарегистрирован в сентябре – 36,8 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года число самозанятых в Москве выросло на 313,6 тысячи человек и к ноябрю 2021 года достигло 792,8 тысячи человек, - отметил заммэра. - Это 23% от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. Каждый четвертый российский самозанятый работает в Москве. С начала этого года самозанятые уплатили в бюджет Москвы 3,69 миллиарда рублей налога, что в 4,1 раза превышает поступления за январь-октябрь прошлого года».

Чаще всего самозанятые указывали при регистрации такие виды деятельности, как пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги.

«Суммарный доход самозанятых Москвы с начала 2019 года и до 1 ноября составил 270 миллиардов рублей – 39% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России, - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Средний размер чека в октябре 2021 года достиг 2444 рублей, увеличившись с начала года на 25%, а с октября 2020 года – на 40%. Ежемесячный прирост чеков за октябрь составил 5,7 миллиона штук».

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России, включая Москву. С октября 2020 года он распространен на всю страну. Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% – при работе с ИП и компаниями.