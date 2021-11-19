Для «Пыхтино» на жёлтой линии метро строится станционный комплекс

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы.

На Калининско-Солнцевской линии строится станция «Пыхтино» на участке до аэропорта Внуково.

«Сейчас монолитные работы по строительству станционного комплекса выполнены на 60%, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - Кроме того, начались отделочные работы в помещении тяговой понижающей подстанции (ТПП)».

По его словам, на отрезке длиной более 2,1 километра продолжаются тоннелепроходческие работы между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка». Щит под названием «Наталия» прошел 1355 из 2124 метров по правому перегонному тоннелю. «Левый тоннель пройдет щитом «Роза» более чем на три четверти – позади остались 1850 метров», - отметил Бочкарёв.

Одновременно на этом маршруте строят метромост длиной 460 метров через реку Ликова. Первые опоры переправы находятся рядом со стеной станции «Пыхтино». Далее он идет над рекой Ликова и переходит в наземный участок линии. Ликовский (Пыхтинский) метромост станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по длине после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

«На сегодня на мосту завершены монолитные работы, - рассказал руководитель проекта строительства участка метрополитена в интервале «Рассказовка-Внуково» Сергей Бычковский. - Кроме того, выполнена покраска моста специальным защитным покрытием. Строители приступили к укладке виброматов, гасящих вибрации поезда при движении».

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Станция «Пыхтино» разместится в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и жилым комплексом «Солнцево Парк».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск нового участка Калининско-Солнцевской ветки ускорит поездки жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

Кроме того, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Строительство станций «Пыхтино» и «Внуково» планируется завершить в 2023 году.