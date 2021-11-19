После распоряжения Михаила Дегтярева коренные малочисленные народы Хабаровского края будут обеспечены рыбой

Губернатор всегда очень внимательно относится к проблемам коренных малочисленных народов. Фото: правительство Хабаровского края

Представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающие в Хабаровском крае, будут обеспечены рыбой. Речь идет о тех районах, до которых во время путины не поднялась кета.

Осенняя лососевая путина в этом году сложилась достаточно неблагоприятно. Населенные пункты верхнего Амура остались без рыбы. Больнее всего это ударило по коренным малочисленным народам Севера (КМНС).

Губернатор Михаил Дегтярев прочно зарекомендовал себя управленцем, который всегда очень внимательно относится к проблемам КМНС, проживающим в Хабаровском крае.

15 ноября глава региона распорядился оказать поддержку малочисленным этносам, не сумевшим заготовить рыбу в необходимом количестве из-за низких объемов подхода лососевых.

- Я считаю, что мы должны оказать помощь людям и обеспечить рыбой тех представителей коренных малочисленных народов Севера, которые остались без кеты, потому что рыба до них просто не дошла, - комментировал ситуацию губернатор края.

Как рассказал заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, в первую очередь обеспечат наименее социально защищенные категории граждан.

– Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов, - уточнил Вадим Сабуров.

В числе первых поддержку получат 1135 человек из числа людей пожилого возраста, а также 271 инвалид. Также в этот список вошли 290 человек, которые в одиночку воспитывают детей. Кроме того, помощь будет оказана многодетным семьям – 1692 человека. Каждому будет выделено по 10 килограммов рыбы лососевых пород.

Краевому правительству в ходе переговоров удалось добиться, чтобы рыбопромышленные предприятия безвозмездно предоставили для коренных народов свежемороженую рыбу.

- Если предприятия смогут выделить больше рыбы, то ее распределим дополнительно. Кроме того, сейчас прорабатываются и другие варианты оказания помощи нуждающимся гражданам, например, планируем обеспечивать не только лососевыми, но и рыбой других пород, – объяснил Вадим Сабуров.

Первоначально рыба, предназначенная для коренных малочисленных народов, будет доставлена в Хабаровск. Первые партии ожидаются 24 ноября. Затем рыбу направят в районы. Завершить выдачу кеты населению планируется в первой декаде декабря, уточнили в краевом правительстве.