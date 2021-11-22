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Здоровье22 ноября 2021 7:00

В Москве решили вопрос, как помочь людям с повышенной массой тела

На севере столицы начал работу центр, занимающийся комплексным лечением людей, которым показано избавиться от ненужных килограммов
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Когда хорошего человека становится слишком много, могут появиться сопутствующие заболевания, сложности с подбором гардероба, течение многих болезней осложняется, появляются бытовые проблемы. С таким состоянием лучше не затягивать. Лишний вес, как магнит, притягивает к себе новые килограммы.

Если вес значительно превышен - применяются хирургические методики. Лечением ожирения занимается так называемая бариатрическая хирургия — это операции по уменьшению объема органов пищеварительной системы. Человеку буквально становится «некуда» есть. Объем съеденной пищи уменьшается, вес уходит.

Такие результативные операции (более 500 в год) проводят в Центре бариатрической хирургии «СМ-Клиника» на улице Сенежской. Центр входит в состав многопрофильного медицинского холдинга, поэтому не на словах, а в повседневной практике реализует мультидисциплинарный комплексный подход: пластическая хирургия после похудения поможет приобрести желаемые формы, аппаратные методики из арсенала врачей-косметологов способствуют подтяжке и коррекции силуэта плюс консультации психологов, эндокринологов, диетологов, лечение сопутствующих заболеваний.

В ходе лечения и перед его началом всегда нужна диагностика, часто аппаратная. При этом далеко на каждый рентген-аппарат или компьютерный томограф подойдут человеку, вес которого отличается от стандартов. В Центре бариатрической хирургии «СМ-Клиника» компьютерную томографию могут пройти пациенты с весом до 227 кг, а рентген - с весом до 300 кг. Кроме того, здесь есть возможность провести УЗИ и функциональные исследования, гастро- и колоноскопию в том числе «во сне».

Многие доступные на сегодняшний день возможности по совершенствованию фигуры собраны в Центре бариатрической хирургии «СМ-Клиника» на Сенежской. Грамотно подобранное и проведенное лечение поможет обрести здоровье, хорошее самочувствие, уверенность в себе.

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