В Москве каждый второй кредит по семейной ипотеке выдается семьям с первенцем

С начала года в Москве с использованием семейной ипотеки заемщики купили 362 тысячи квадратных метров жилья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди московских семей с одним ребенком все больше тех, кто готов получить льготный кредит по программе «Семейная ипотека». Напомним, с июля этого года ее распространили на семьи с первенцем. В июле-сентябре 2021 года каждый второй кредит по семейной ипотеке был выдан семьям с одним ребенком. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их интерес к программе закономерен, - отметил заммэра. - Из 1,9 тысячи выданных в столице за третий квартал кредитов семейной ипотеки 980 кредитов, или 52% от общего количества, получили семьи с первенцем. Семьям со вторым ребенком было выдано 644 кредита, или 33%. Семьи с тремя и более детьми получили 235 кредитов – 12%, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, – 85 кредитов, или 4% от их общего числа».

С начала года в Москве с использованием семейной ипотеки заемщики купили 362 тысячи квадратных метров жилья. При средней стоимости квадратного метра 184,79 тысячи рублей общая стоимость приобретённых помещений достигла 66,9 миллиарда рублей. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке за 9 месяцев 2021 года составила 4,77%. Это на 0,07 п.п. ниже среднероссийской ставки.

Всего в январе–сентябре 2021 года в Москве по программе «Семейная ипотека» было выдано 5 997 кредитов на общую сумму 40,2 миллиарда рублей. По этому показателю Москва занимает первое место среди российских регионов. На столицу пришлось 10,5% всех выданных по программе кредитов и 22% от общего объёма кредитования. «Более 89% объектов недвижимости по семейной ипотеке было приобретено по договору участия в долевом строительстве, около 11% – по договору купли-продажи», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

ЦИФРА

С начала программы «Семейная ипотека» в 2018 году в Москве выдано 20 619 кредитов на общую сумму 126,3 миллиардов рублей.