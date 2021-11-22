Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

Сейчас Всемирная выставка «Экспо-2020» проходит в Дубае. Российский павильон на ней стал одним из самых масштабных. Фото: кадр видео.

В 2030 году Россия может принять главную научную выставку планеты. Мэр Москвы Сергей Собянин 22 ноября сообщил о московской заявке на проведение «Экспо-2030». В случае победы старейшая в истории техническая выставка пройдет в столице.

- Правительство России подало заявку на проведение всемирной универсальной выставки «Экспо». Если победим в конкурсе претендентов, то в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты, - рассказал глава города на своем персональном сайте.

Сергей Собянин напомнил, что Россия (а затем и СССР) участвовала в «Экспо» уже 170 лет, с самого основания технического смотра. Первая выставка состоялась в Лондоне в 1851 году.

- В 1937 году в Париже настоящий фурор произвел монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», установленный на фоне Эйфелевой башни. В 1958 году в Брюсселе мир увидел первый спутник Земли. А советский павильон на «Экспо-67» в Монреале побил все рекорды популярности. Его посетили 12 миллионов человек. Сегодня наследие этих выставок - «Рабочий и колхозница» и Монреальский павильон - украшают московскую ВДНХ. Но никогда еще «Экспо» не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь, - отметил Сергей Собянин.

Глава города рассказал, что Москва не раз принимала у себя мероприятия мирового масштаба: Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиаду-80, чемпионат мира по футболу в 2018 году. Все эти события подарили яркий праздник жителям Москвы и гостям города. А, кроме того, оставили заметный след в истории нашей страны и в истории ее столицы.

- «Лужниками» и другим материальным наследием фестивалей и чемпионатов будут пользоваться не только нынешнее, но и будущие поколения москвичей. Если Москва выиграет право проведения «Экспо-2030», то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, - написал Сергей Собянин, отметив, что России есть что показать в этой сфере. Кроме того, «Экспо» даст россиянам уникальную возможность увидеть в Москве главные чудеса науки и техники, последние достижения мировой цивилизации. Такой шанс, по мнению мэра, просто нельзя упускать.

Напомним, сейчас Всемирная выставка «Экспо-2020» проходит в Дубае. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений это грандиозное событие пришлось отложить на год. Выставка открылась 1 октября, за 182 дня ее работы более 190 стран мира продемонстрируют свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства. Российский павильон на «Экспо-2020» стал одним из самых масштабных. Он расположился в зоне «Мобильность», тема российской экспозиции - «Творческий разум: определяя будущее». Талисманами павильона стали герои мультфильма «Фиксики» Симка и Нолик, популярные не только у нас в стране. Для гостей и участников всемирной выставки Россия подготовила более 60 мероприятий деловой и культурной программы. В течение шести месяцев работы «Экспо-2020» в российском павильоне будут представлены лучшие технические и креативные проекты.