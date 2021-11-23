В столице началось комплексное развитие участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе»

Здесь построят почти 358 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения Фото: Михаил ФРОЛОВ

На северо-востоке Москвы инвестор приступил к первому этапу редевелопмента площадки в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Соглашение с городом о комплексном развитии территории (КРТ) заключила дочерняя структура компании AFI Development. Документ предполагает разработку проекта планировки территории общей площадью 29 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря проекту редевелопмента «Алтуфьевского шоссе» в Северо-Восточном округе столицы появится современный городской кластер с экологичным технопарком, многофункциональным общественно-деловым комплексом, комфортной жилой и социальной инфраструктурой, - отметил заммэра. - Проект будет полностью завершен в 2035 году. Инвестор вложит в развитие территории свыше 45 миллиардов рублей. Общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, ранее в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» находились остановившие свою работу производства, склады и автостоянка.

«Реализация проекта комплексного развития территории даст городу почти 8 тысяч рабочих мест и жилье для пяти тысяч человек, - рассказал глава Департамента. - Здесь построят почти 358 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения, порядка 112 тысяч квадратных метров объектов общественного назначения и 251 тысячу квадратных метров жилья. При этом 25 тысяч квадратных метров жилых помещений возведут по программе реновации».

Напомним, инвестора по этому проекту выбрали в результате аукциона. За победу на электронных торгах боролись 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени. Строительство на площадке начнется в ближайшие два года.