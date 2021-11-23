Владимир Ефимов: В столице откроются пункты сбора вышедшей из строя электротехники

В Москве по городской программе будут перерабатывать электронную и электрическую технику, которая уже вышла из строя. Проект будет действовать в виде государственно-частного партнерства (ГЧП). Такая инициатива поступила столичным властям в этом году.

«Правительство Москвы приняло решение о реализации ГЧП-проекта по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования в целях его последующей утилизации, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Извещение о реализации проекта государственно-частного партнерства опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: здесь в течение 45 дней можно ознакомиться с условиями концессии».

По проекту корпорация «Экополис» планирует обеспечить полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика и опасных веществ. Для этого инвестор реконструирует городские объекты под пункты сбора и оснастит их необходимым оборудованием. Всю отсортированную здесь технику «Экополис» планирует отправлять на перерабатывающие предприятия. Среди них в том числе собственные заводы «ЭкоТехПром» и «Экопласт», укомплектованные современной техникой.

«Москва подпишет с инвестором соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Город передаст инвестору по соглашению пустующие объекты капитального строительства, расположенные в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Реализация этого проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду».