Наталья Сергунина рассказала о масштабной программе Москвы на Всемирной выставке в Дубае

Российский павильон стал одним из самых масштабных на Экспо-2020. Фото: кадр видео.

В Дубае на Всемирной выставке Экспо-2020 открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Столица России представила на главной научной и технической выставке планеты технологические новинки и ключевые программы развития города. Москва накопила уникальный опыт в разных сферах – от культуры и гастрономии до предпринимательства и туризма – и готова поделиться им с жителями других стран. По словам вице-мэра столицы Натальи Сергуниной, у Москвы есть все шансы принять у себя Всемирную выставку Экспо-2030.

- Заявку на проведение Экспо-2030 Москва подала весной, став первым городом-претендентом. Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне, - отметила Наталья Сергунина. - Программа в Дубае - своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней начиная с самой первой, проходившей в Лондоне в 1851 году.

Какой именно город станет столицей Всемирной выставки в 2030 году, объявят в июне 2023 года. Одновременно с Москвой заявки на проведение Экспо подали Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, демонстрирующая последние достижения в области науки, техники, искусства и архитектуры. Выставка проводится каждые пять лет и традиционно собирает более ста стран-участниц. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне. В прошлом году из-за пандемии коронавируса экспозицию пришлось отложить на год. Экспо-2020 открылась в Дубае 1 октября 2021 года и продлится шесть месяцев. В ней участвует рекордное число государств – более 190.

Российский павильон на Экспо-2020 стал одним из самых масштабных. Со дня открытия выставки его уже посетили более 500 тысяч человек. Для гостей и участников всемирной выставки Россия подготовила более 60 мероприятий деловой и культурной программы, а также сменные выставки регионов нашей страны.

Экспозиция, посвященная Москве, будет работать месяц - до 20 декабря. Российская столица представит широкую культурную программу: выставки, концерты, кинопоказы. Перед гостями Экспо-2020 выступит знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы», труппа театра «Геликон-опера», джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. В рамках культурной программы пройдет фестиваль московского кино, а также модные показы ведущих российских дизайнеров. Любителей гастрономии ждет фестиваль Moscow Gastronomic Week. Он познакомит участников экспозиции с лучшими творениями российских шеф-поваров и напомнит о том, что столица теперь представлена в ресторанном гиде Michelin. Москва стала первым городом на территории СНГ, чьи рестораны упомянуты в знаменитом гастрономическом путеводителе.

Ожидается, что за 182 дня работы международной выставки ее павильоны посетят более 25 миллионов гостей со всего мира. Примерно такое же число туристов ежегодно приезжало в Москву до пандемии.