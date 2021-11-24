Александр Калтыков: «мягкие» навыки — новый тренд в управлении проектами

Вице-президент Ассоциации СОВНЕТ принял участие в ежегодной конференции профессионалов управления проектной деятельностью

18 – 19 ноября Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации провел ежегодную конференцию «Практика применения проектного управления». В ходе конференции эксперты обсудили самые важные тенденции развития проектного управления в России: от инструментов достижения национальных целей развития страны и трансформации госуправления до технологий управления в эпоху перемен. Какие именно навыки требуются руководителю для эффективного развития проекта? На этот вопрос ответил вице-президент ассоциации СОВНЕТ Александр Калтыков, выступивший модератором сессии «Лидерство. Практика применения «мягких» навыков в проектном управлении»

Всегда ли переговоры заканчиваются так, как планирует управленец? Вопрос скорее риторический… Нередко возникают конфликтные ситуации. Управляющие постоянно находятся в зоне неизвестности, работают с рисками, при этом цели и результаты, которые от них ждут, всегда описаны. В итоге управленец всегда находится в стрессовой ситуации, состоянии повышенной усталости. Не редки случаи, когда это приводит к «выгоранию».

«Наша панель проходила в формате круглого стола, мы пригласили спикеров теоретиков и практиков из разных профессиональных областей, чтобы разбор кейсов проходил эффективнее, - отметил известный управленец. - Это был необычный, но успешный эксперимент. В ходе конференции мы отметили тренд на развитие «мягких навыков» в проектном управлении».

О чем речь? Hard skills — узкие («жесткие») профессиональные навыки нужны для решения конкретных задач в повседневной работе. Создание, запуск и развитие проекта — совокупность множества процессов (от планирования и бюджетирования до реализации и отчётности), за которыми нужно постоянно следить. Но исследования показывают, что в работе гораздо важнее soft skills («мягкие» навыки), которые во многом зависят от черт характера и личных качеств. Так по данным ученых из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги, 85% успеха человека в профессии зависит от «мягких навыков», и только 15% от «жестких». То есть soft skills почти в шесть раз важнее.

В 2017 году в Google провели внутреннее исследование, чтобы определить самые продуктивные команды внутри компании. Исследователи обнаружили, что их лучшими командами были смешанные группы сотрудников с сильными «гибкими навыками». Дальнеи шие исследования показали, что на успех работы повлияли развитые навыки коммуникации, эмпатии и лидерства.

Сейчас в международном стандарте IPMA ICB существует 10 «мягких» навыков, которыми важно владеть руководителям проектов на высшем уровне. Александр Калтыков даже создал свой собственный тест для проектных менеджеров на выявление наиболее слабо развитых навыков. Ведь прежде чем начать совершенствовать свои компетенции, нужно определить, с каких именно начать.