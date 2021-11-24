Мосгордума одобрила проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей в Москве

В России уже стартовал эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московская городская дума одобрила проведение в столице эксперимента с использованием беспилотных автомобилей. Соответствующее решение было принято парламентариями 24 ноября во время пленарного заседания. Депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима в Москве для тестирования беспилотного транспорта.

- В связи с поступившим в Московскую городскую думу инициативным предложением «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств» на территории города Москвы и в соответствии с частью 5.1 статьи 9 федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» согласиться с возможностью установления указанного экспериментального правового режима на территории города Москвы. Направить настоящее протокольное решение в правительство Москвы, - сообщается в тексте решения депутатов столичного парламента. На пленарном заседании его огласил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. Большинство парламентариев поддержали это решение.

По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, в соответствии с действующим законодательством подготовку правительством Москвы, являющимся высшим исполнительным органом власти региона, заключения о возможности проведения такого эксперимента необходимо проводить, учитывая позицию органа законодательной власти субъекта РФ.

Законопроект о правилах использования беспилотных автомобилей, ездящих по дорогам без водителя, ранее представило Министерство транспорта России. Напомним, в нашей стране уже стартовал эксперимент по опытной эксплуатации беспилотников (высокоавтоматизированных транспортных средств) на автотрассах. В Москве в тестовом режиме компания "Яндекс" планирует запустить первый сервис беспилотного такси. Кроме того, беспилотники будут широко использоваться в грузоперевозках. Сейчас Минтранс готовится открыть грузовые беспилотные перевозки на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. В стартовом режиме беспилотники между Москвой и Питером запустят уже в следующем году, а полностью автономное движение по дороге будет открыто в 2024 году. Также планируется не позднее 2025 года запустить беспилотные грузоперевозки по дороге М-12 Москва-Казань.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с бизнес-сообществом отладить юридические аспекты внедрения передовых технологий, в том числе продумать механизмы взыскания ущерба при авариях с беспилотным транспортом. Глава государства напомнил о необходимости как можно скорее ликвидировать тормозящие факторы в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта. В то же время президент отметил важность регулирования юридических моментов.

- С кого взыскивать ущерб, если, например, беспилотный автомобиль спровоцирует дорожно-транспортное происшествие, а такое в мире уже случалось. Часто органы власти и управления заходят в тупик, - рассказал Владимир Путин в ходе своего выступления на конференции AI Journey.