Школьница рассказала, за что избила одноклассницу в Электростали Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны причины избиения 15-летней школьницы в подмосковной Электростали. Подросток получила несколько ударов ногой от сверстницы, причем все произошло в квартире пострадавшей.

Как рассказала сайту mk.ru зачинщица драки, потасовка произошла несколько дней назад, но известно о ней стало только сегодня.

Наташа и Таня (имена изменены) – давние подруги и регулярно встречались после школы, обменивались вещами. В тот день они как обычно собрались дома у Наташи, пришли и другие одноклассницы, чтобы провести вместе время.

В какой-то момент Наташа назвала отца Тани алкоголиком. Это и стало причиной агрессии.

Таня рано лишилась мамы, она умерла, когда девочка была еще маленькой. Ее воспитанием занималась бабушка, а потом девочка перебралась жить к отцу и его новой семье. Мужчина занимается доставкой и сборкой мебели, и целыми днями пропадает на работе. На воспитание дочки времени почти не остается.

К тому же, как после скажут учителя школы, характер у Тани не из простых. Она привыкла быть лидером и часто воспринимает неугодную информацию в штыки.

Услышав оскорбление в адрес отца, подросток несколько раз ударила подругу ногой по голове, причем один раз так сильно, что жертва зарыдала. А другие девочки, находящиеся в гостях, снимали все происходящее на телефон.

Примечательно, что после случившегося вся компания отправилась гулять. Только спустя сутки Наташа рассказала обо всем классной руководительнице, а та сообщила стражам порядка.

Таню поставили на поставлена на внутришкольный учет и пока не ходит в школу. Родители других детей против, чтобы агрессивная девочка посещала учебное заведение.

Сейчас полиция и прокуратура проводят проверки по факту случившегося. Не исключено, что ролик был снят ради хайпа в соцсетях.