EPICA и Flame Moscow представили коллаборацию — лимитированную коллекцию аромасвечей для ноябрьских холодов

Аромат свечей состоит из необычного сочетания — спелое манго, утро в хвойном лесу и тепло дачного камина. Так EPICA и Flame Moscow создали согревающую свечу, подходящую для ноябрьских морозов.

Свеча безвредна и экологична — в ее составе 100% кокосовый воск, хлопковый фитиль без содержания свинца, эфирные и ароматические масла высшего качества, без добавления красителей. Благодаря такому составу горение безвредно для любого помещения.

«Мы хотели создать проект с молодыми брендами со схожими нам ценностями. Flame Moscow, так же как и EPICA — бренд, созданный в России. Ребята создают продукцию «как для себя», так же используют только качественные и натуральные ингредиенты», — Полина Потафеева, бренд-менеджер EPICA.

Свечи созданы в рамках проекта EPICA DROPS — это лимитированные коллаборации бренда с российскими проектами, в создании прошлого дропа принял участие NFT-художник Brickspacer. Коллекция свечей, как и предыдущие дропы, будет разыграна в течение двух недель в Instagram EPICA.