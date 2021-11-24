На российском рынке появится топливо нового поколения

Основным компонентом новой продуктовой линейки станут оксигенаты. Их применение сделает топливо более экологичным и улучшит качественные характеристики энергоносителя.

В памяти опытных автомобилистов остался едкий запах выхлопных газов в местах, где было много машин с заведенными двигателями. Именно компания «Титан» первой в России наладила выпуск метил-трет-бутилового эфира, что позволило заменить в составе топлива высокотоксичный тетраэтилсвинец. Это был первый шаг предприятия на пути создания экологически чистых видов топлива.

Почему нефтепродукты еще долго будут оставаться актуальными, рассказал главный редактор портала «Пронедра» Дмитрий Кирьян:

«В странах, где намерены запретить использование ДВС, стоимость электроэнергии может многократно возрасти. Технологии солнечной и ветрогенерации остаются довольно дорогими, поэтому развивающиеся страны будут продолжать использовать углеводы. В таких условиях создание и использование более экологичных видов топлива должно стать приоритетом на ближайшие годы».

Крупнейший нефтехимический холдинг готовится к презентации топливных компонентов на основе оксигенатов. Это позволит отечественным предприятиям выпускать бензин стандарта «Евро-6», повысив конкурентоспособность, а также нарастить импорт продукции.

Еще одной новинкой станет производство высокоцетанового компонента с уникальными характеристиками. Выброс вредных для окружающей среды веществ при применении нового вида топлива будет сокращен на 40–60%. Улучшены его качественные характеристики. Применять дизельное топливо можно будет даже в условиях арктических холодов.