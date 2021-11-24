Песня «Трава у дома» стала хитом у итальянцев

Фото: Пресс-служба группы «Земляне»

Песня «Трава у дома» стала хитом среди итальянских блогеров. Популярность у европейцев она обрела после того, как YouTube-канал «Итальянцы by Kuzno Productions», посвященный российской кухне, фильмам и музыке, предложил шести ведущим блогерам-инфлюэнсерам оценить четыре советских песни. В их число вошла и нестареющая композиция группы «Земляне».

Кроме «Травы у дома» итальянцы прослушали песни «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» (из фильма «Приключения Электроника») композитора Евгения Крылатова, а также саундтрек к голливудской картине «Генералов песчаных карьеров» в исполнении группы «Несчастный случай».

Из четырех композиций гости канала особо выделили композицию «Землян». Один из блогеров радостно припомнил, что слышал эту мелодию в популярном советском мультфильме «Ну, погоди!». Итальянцы принялись бурно обсуждать ее музыкальные достоинства. Блогеры посчитали композицию очень романтичной, высоко оценив «крутое струнное соло» и «шикарную басовую партию».

- Здесь текст и музыка слились воедино! Я снимаю шляпу перед этими исполнителями, - заявил один из итальянцев.

Европейцы заметили и легендарную гитару Игоря Романова с двойным грифом, которая мелькает в видео. Блогеры уверены, что этот инструмент создает особую атмосферу. В финале обсуждения итальянцы пришли к выводу, что композиция ничуть не устарела и остается актуальной по сей день.

Напомним, песня композитора Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного получила наибольшую известность именно в исполнении группы «Земляне». «Трава у дома» стала лауреатом XIII Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-83». В народе ее часто называют по первым строчкам текста - «Земля в иллюминаторе». Песня стала негласным гимном советских, а затем и российских космонавтов. В 2009 году решением «Роскосмоса» это звание было закреплено официально: песне присвоили общественный статус «Гимна российской космонавтики». Сертификат о присвоении статуса гимна вручили солисту группы «Земляне» Сергею Скачкову. Документ подписал руководитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалёв.

Недавно группа «Земляне» объявила, что воссоединяется со своими отцами-основателями - барабанщиком Владимиром Киселевым и гитаристом Игорем Романовым. Первое выступление коллектива в обновленном составе пройдет 10 декабря. «Земляне» споют в Государственном Кремлевском дворце во время вручения премии «Золотой граммофон».