Вернувшиеся к классическому составу «Земляне» получили премию «Возрождение года»

Группа «Земляне» забрала статуэтку в номинации "Возрождение года"

В концертном зале "Мир" в Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии LeadersAwards. Группа «Земляне» забрала статуэтку в номинации "Возрождение года", как самый яркий воссоединившийся музыкальный союз уходящего года.

Сюрпризом для гостей и самих музыкантов стал необычный способ объявления победителей в данной номинации: «Землян» прямо с МКС поприветствовал и поздравил Герой России космонавт Антон Шкаплеров.

Во время вручения награды, гитарист группы Игорь Романов поздравил поклонников с получением премии: «Это наша общая заслуга. Как и много лет назад фанаты просят исполнить старые-добрые хиты, такие как "Маленький кораблик", "Красный конь", "Каскадеры". Мы неизменно встречаем на сцене теплый прием, и любовь публики для нас всегда главная награда».

Ранее СМИ сообщали, что по данным опроса проведенного в паблике «МДК» в социальной сети «Вконтакте», песня «Трава у дома» является самым популярным у молодежи советским треком для исполнения в караоке.