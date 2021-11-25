Что построят в бывшей промзоне «Октябрьское поле» в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Заммэра Андрей Бочкарев рассказал о комплексном развитии заброшенных производственных земель.

В столице согласован проект нового этапа строительства общей площадью более 73 тысяч квадратных метров по плану комплексного развития бывшей промзоны «Октябрьское поле». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Одна из ключевых бывших промышленных территорий столицы, подлежащая реорганизации, – «Октябрьское поле» на северо-востоке города, - отметил заммэра. - Здесь на территории свыше 47 гектаров ведется строительство жилого квартала с социальной инфраструктурой. На этой неделе мы согласовали проект нового этапа строительства на «Октябрьском поле». Здесь возведут три жилых корпуса с подземным паркингом и детский сад на сто мест».

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, по проекту некоторые дома в строящемся квартале оформят в стиле советского ар-деко - с карнизами, вертикальными деталями на фасаде, облицовкой в темных и светло-бежевых оттенках. Для отдыха местных жителей озеленят около 1,5 гектара общественной зоны, включая сквер и участок вдоль проектируемого проезда по улице Берзарина, сквер и площадку вдоль проектируемого проезда по улице Расплетина, участок по улице Генерала Глаголева. Одновременно реконструируют отрезок улицы Берзарина на пересечении с улицей Максимова до пересечения с улицей Расплетина с расширением проезжей части до четырех полос.

Во время застройки промзоны «Октябрьское поле» уже возвели три детских сада, четыре 24-этажных жилых корпуса, подземный паркинг. В планах - строительство поликлиники, ещё двух детсадов и школы.

Как ранее сообщил Андрей Бочкарёв, в 2021 году в бывших промзонах планируют возвести 5,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

Фото: stroi.mos.ru

ТТХ

Промзона «Октябрьское поле» находится в районах Щукино и Хорошево-Мневники на северо-западе столицы.

Ее площадь - 137,44 гектара. Реорганизация планируется только на участке в 47,34 гектара.