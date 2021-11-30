Москвичей предупредили о "желтом" уровне погодной угрозы из-за дождя и гололеда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Москвы и Московской области предупредили о надвигающейся непогоде. Во вторник, 30 ноября в регионе ожидается заметное ухудшение метеоусловий.

Синоптики прогнозируют сильный дождь, который превратится в мокрый снег. Ситуацию усугубит ветер.

- Из-за него столбики термометров поползут вниз, и уже в среду в область придет резкое похолодание, - рассказал замглавы региональной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако.

Столь резкие перепады температуры могут привести к гололедице. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Жителей и гостей региона призвали быть максимально острожными на дороге.

Предупреждение из-за ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, действует до 1 декабря, 9:00 утра, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».