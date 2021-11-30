Новогодние ярмарки заработают с Московской области с 1 декабря 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционные новогодние ярмарки развернут в Московской области с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает областной Минсельхозпрод. Самая первая откроется в Лыткарино, она будет работать пять дней.

Следом ярмарки пройдут в 34 городских округах: Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, в Воскресенске, Зарайске, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Котельниках, Красногорске, Балашихе и других, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На 70 торговых площадках покупателям предложат огромный выбор выбор игрушек для елок, праздничные украшения для дома и новогоднего стола. Различные сувениры, многие из которых были созданы вручную.

Пик праздничной торговли ожидается 20 декабря, сообщает РИАМО.

Этой зимой москвичи смогут погулять на новогодних ярмарках. В столице снова будут работать уличные фестивали.

Кроме того, возвращается фестиваль "Путешествие в Рождество", в прошлом году его отменили из-за пандемии, сообщает "Москва 24".