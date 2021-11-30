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Общество30 ноября 2021 17:15

В России уже есть лекарство для борьбы со штаммом «ОМИКРОН»

Ученые сообщили, что первый отечественный препарат против коронавирусной инфекции "Авифавир" эффективен против всех штаммов коварного заболевания
Дмитрий ЕВСЮТКИН
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По мнению ученых Авифавир выгодно отличается и от высокоспецифичных биопрепаратов, и от многих других нуклеозидных аналогов

По мнению ученых Авифавир выгодно отличается и от высокоспецифичных биопрепаратов, и от многих других нуклеозидных аналогов

«Авифавир действует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов, включая штаммы «дельта» и «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, причем по трем взаимодополняющим механизмам, – утверждает доктор химических наук, руководитель НПИ РАН «Центр по разработке новых потенциальных медицинских препаратов «ОрХиМед» Константин Балакин.

По мнению ученых Авифавир выгодно отличается и от высокоспецифичных биопрепаратов (например, антител), и от многих других нуклеозидных аналогов, к которым быстро возникают мутации вируса SARS-CoV-2.

«Эффективность применения фавипиравира, наблюдаемая при его воздействии на инфицированные вирусом клетки, была подтверждена в клинических исследованиях», - заключает ученый.

Накануне другой известный американский вирусолог Роберт Редфилд, директор центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США (2018-2021гг.) заявил, что применение Авифавира в комбинации с другими противовирусными препаратами, такими как Пакловид (Pfizer), может предложить лучший терапевтический эффект для людей с более высоким риском прогрессирования заболевания COVID-19 и снизить риски мутаций вируса.

Напомним, что «Авифавир» - первый в России препарат, одобренный для применения против коронавируса, и первый зарегистрированный в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир в показании для лечения COVID-19.

К настоящему времени в научной литературе накоплен обширный массив данных, посвященной различным аспектам фармакологии фавипиравира – механизмам действия, in vitro и in vivo активности, клинической эффективности, безопасности, экономической эффективности, потенциалу комбинированного применения, методам аналитического контроля и т.д.

«Накопив большой опыт применения Авифавира у пациентов с новой коронавирусной инфекцией в клинических исследованиях и в реальной клинической практике, мы видим, что прием препарата в первые 3-5 дней болезни приводит к ее более легкому течению в большинстве случаев и позволяет избежать госпитализации», - подтверждает медицинский директор ГК «ХимРар» Елена Якубова.

По ее данным за последние 17 месяцев во всем мире пролечилось фавипиравиром более 4-х миллионов пациентов. При этом отмечалась хорошая переносимость препарата и не было зарегистрировано новых нежелательных явлений.

При начале курса терапии в первые дни болезни препарат достоверно увеличивает выживаемость пациентов, снижает вирусную нагрузку, необходимость искусственной вентиляции легких и длительность пребывания в стационаре.