Минимальные цены на новогодние елки в Подмосковье в 2021 году составят 600 рублей Фото: Иван ПРОХОРОВ

Стало известно во сколько покупателям обойдется новогодняя елка в 2021 году. Ценники на самые дешевые деревья начинаются от 600 рублей, а вот максимальный ценовой порог не ограничен. Он будет зависеть от места, где родилась лесная красавица, ее внешнего вида, формы и кроны.

Как и в прошлом году, самой доступной является сосна. Минимальные цены на нее стартуют с 600 рублей – это небольшое дерево на подставке. А вот букет из еловых лап будет стоить 150 -300 рублей. Такие цены озвучил глава Минсельхоза Московской области Сергей Воскресенский.

Русская ель или сосна колеблются в цене от 1000 до 2500 тысяч рублей, все зависит от высоты.

Метровая пихта Нордмана из Дании обойдется покупателю минимум в 3,5 тысячи рублей, а за двухметровое дерево будут просить порядка 10 тысяч рублей.

Цены на пихты Фразера из США колеблются от 6,2 до 7,5 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В городских округах Московской области уже начинается новогодний сезон.В муниципалитетах зажгут новогодние елки и иллюминацию, начнут работать «Почта Деда Мороза» и фотозоны. На 1 декабря запланирован ряд тематических развлекательных мероприятий, сообщает РИАМО.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома и не выезжать за рубеж. Это позволит избежать всплеска заболеваемости после каникул, сообщает "Москва 24".