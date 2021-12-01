Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций

Москва. Посетитель крупнейшего в России центра массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Гостином дворе. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва заняла первое место среди городов Европы в рейтинге инноваций, которые помогают противостоять распространению коронавируса, следует из рейтинга, составленного международным исследовательским агентством StartupBlink.

В мире российскую столицу смогли обойти только два американских города – Сан-Франциско и Нью-Йорк. Дополнили пятерку Бостон и Лондон. В десятку лучших также вошли Торонто, Тайбэй, Лос-Анжелес, Барселона и Сеул.

Как следует из результатов исследования, в Москве применили порядка 160 инновационных решений, которые помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта и облачная платформа, объединившая пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты, проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, дистанционной работы и онлайн-образования.

Аналитики StartupBlink пришли к выводу, что это не только помогло существенно снизить заболеваемость COVID-19, но и облегчило жизнь горожан во время пандемии.

В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей и сделала ставку на профилактику. В частности, столичные власти увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, а также развивали возможности телемедицины.

Накопленный столичной системой здравоохранения запас прочности даже в периоды пиковой заболеваемости позволяет продолжать оказывать плановую и экстренную помощь.

Кроме того, мэрия поддерживает бизнес, предоставляя субсидии и льготы. Так, в 2021 году мерами поддержки воспользовалось приблизительно 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. Он оценивает около 100 ведущих городов. Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.