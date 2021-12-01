В московском метро запустили новый тематический поезд «Сила конкуренции»

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

С 1 декабря, то есть сегодня, на Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать поезд «Сила конкуренции». Каждый из десяти вагонов состава посвящен одной из сфер жизни Москвы – экономике, здравоохранению, промышленности, бизнесу, культуре, технологиям, досугу. На стенах вагонов и на экранах размещены иллюстрации и тексты, рассказывающие о различных городских сервисах и программах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Последние десять лет в Москве ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур, - отметил заммэра. - Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды для всех участников является Портал поставщиков города Москвы, который сегодня объединяет более 240 тысяч предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России».

Идея запустить тематический поезд принадлежит Департаменту по конкурентной политике. В пути пассажиры смогут узнать о том, каким образом конкуренция улучшает экономическую и социальную ситуацию в Москве. А главной «фишкой» поезда стала интерактивная квиз-игра, которая поможет проверить и расширить свои знания о жизни современной столицы.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

«Мы показали москвичам и гостям Москвы положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкурентной среды, - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Будем рады, если наш поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса, расширение уже существующего дела, а кто-то просто посмотрит на жизнь столицы другими глазами».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это уже 22-й брендированный состав, который запустили с начала года.

«Мы уделяем внимание тому, чтобы все тематические поезда, которые перевозят наших пассажиров, были информативными, - сказал Ликсутов. - Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии на протяжении шести месяцев. Ожидаем, что за это время он перевезет около двух миллионов пассажиров».