Владимир Ефимов: Образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление

Многих москвичей пандемия подтолкнула к получению новых знаний, повышению квалификации и улучшению профессиональных навыков. Это подтверждает рост платных услуг образовательных организаций Москвы, который за январь–сентябрь 2021 года увеличился до 132,8 миллиарда рублей. Более 82% выручки приходится на крупные и средние организации, которые показали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с теми же месяцами предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 миллиарда рублей налогов, - отметил заммэра. - В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 миллиарда рублей – на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Поступления налога на доходы физлиц от образовательных организаций выросли на 7,6% – до 37,5 миллиарда рублей. По специальным налоговым режимам – упрощённой и патентной системам – поступления выросли на 44,7%, до 1,5 миллиарда рублей. Объём платных услуг системы образования населению вырос более чем на 34% и составил 122 миллиарда рублей».

Главными плательщиками налога на прибыль стали организации профессионального образования. На них приходится 92% от общего объема поступлений или 2 миллиарда рублей. Основной объем поступлений по НДФЛ обеспечили организации профессионального образования – 50% (18,8 миллиарда рублей) и общего образования – 42% (15,9 миллиарда рублей). Основным источником поступления налогов по специальным налоговым режимам стали организации дополнительного образования - 86% (1,3 миллиарда рублей).

При этом московское образование демонстрирует хорошую динамику не только по сравнению со сложным 2020 годом, но и относительно показателей допандемийного 2019 года. Поступления по налогу на прибыль за 9 месяцев выросли на 82,2%, НДФЛ – на 12,5%, по специальным налоговым режимам – на 38,6%. «Оборот крупных и средних организаций отрасли увеличился на 38,6%, а объём платных услуг населению – на 44%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.